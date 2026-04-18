見た目も使い心地も上質に♡電子レンジ対応で便利な【ハリオ】ガラス急須がAmazonで注目！今すぐチェック！
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見て楽しみ、注いで癒され、味わって満たされる♪茶葉の広がりが美しい【ハリオ】耐熱ガラス急須がAmazonで好評販売中！
小さいけれど、しっかり”お茶”するティーポット。お茶の色合いが目で愉しめる。日本茶、中国茶、紅茶やハーブティーとお茶の種類を問わず使えるデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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耐熱ガラス製なので氷を入れてアイスティーにしたり、茶こしを外せば電子レンジで温め直しも可能。
日本茶･中国茶･紅茶など、茶葉の種類を選ばず使える。
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透明で中身の色を愉しめるので、フルーツティーやハーブティーにもおすすめ。
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