【実話】警察から「夫が大麻所持で逮捕」と電話!?突然の出来事で放心状態になってしまう妻【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
2026年4月現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は以前ウォーカープラスでご紹介した本作の12〜16話をお届けするとともに、著者のReina(@Reina770)さんに当時の夫の不自然な行動などについてもインタビューした。
先日口喧嘩をして以来、夫のヤマトは気を遣って暫くの間は積極的に家事をしてくれたようだ。けれど1週間ほど経つと、また元の生活に戻っていった。
ゴールデンウィークは仕事をしていたので、職場で連休が取れることになったレイナ。久しぶりに3連休が取れたので、ヤマトにも許可を取って、息子のリウ君と地元に帰省をすることに。
実家に帰ると母親と姉が歓迎してくれて、リウ君の面倒を見てくれた。久々に一人で地元の温泉に浸かると、ストレスが流れ出ていくのを感じる。日々仕事や育児で忙しくしているので、レイナは一人になれる時間を有難く感じていた。
温泉から上がるとスマホにヤマトから「家が静かで寂しいよー笑」などのメッセージが入っていた。一旦離れてみて、レイナ自身も寂しいと感じていた。自分の気持ちと正直に向き合い、「大丈夫…まだやり直せる」と思うレイナ。
翌日は地元の友達2人と食事をして、夫婦円満の秘訣などを聞いてみる。2人とも子育ては大変だが、夫婦二人でいるときは夫に甘えることも大切なようだ。2人のリアルな話がとても参考になったと感じたレイナ。
2泊はあっという間に過ぎて、いよいよ今日は自宅に帰る日。母親と姉に車で駅まで送ってもらい、お土産を買うためにサービスエリアに立ち寄る。
スマホに職場のすずちゃんからメッセージが入り、ヤマトと連絡が取れないようだ。朝なので、レイナは「多分まだ寝てるんじゃないかな？」などと返信をして、特に心配はしていなかった。
サービスエリアに着いたので、レイナはリウ君のオムツを変えるためにトイレに行く。すると警察署から着信が入り、「もしかして事故!?」などと心配になるレイナ。
警察から話を聞くと、なんと「ご主人を大麻所持で逮捕しました」と言うではないか!?いきなりの出来事で頭が真っ白になったレイナは、暫くその場で放心状態になってしまう。
そして母親と姉と合流すると、姉がレイナの顔色が悪いことに気が付く。レイナは2人にヤマトが逮捕されたことを告げると、リウ君を抱き抱えたままその場で泣き崩れるのであった…。
ヤマトさんが大麻所持で逮捕されたことを知って、レイナさんもショックだったかと思います。一緒に暮らしていて不自然な点などなかったのか尋ねると、「当時はヤマトを気に掛ける余裕がありませんでした。仕事の時間帯もすれ違っていたため、今思えば不自然だったなと思う行動も、そのころは全く気になりませんでした」と話してくれた。
Reinaさんは本作以外にも、『0日婚』『出産レポ』などのエッセイ漫画をいくつも描いている。興味がある人は、この機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：Reina(@Reina770)
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