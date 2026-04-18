配線いらずで簡単設置！充電式×マグネット式でどこでも使える【ティーピーリンク】フルワイヤレス防犯カメラがAmazonで手に入る！今すぐチェックだ！
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見守りも防犯もこれ1台でOK！屋内外どちらにも対応する【ティーピーリンク】ワイヤレスカメラがAmazonで注目！防犯対策にぜひ！
150°の広い視野角を撮影できるマグネットWi-Fiカメラ。内蔵のスポットライトとスターライトセンサーにより、暗い条件下でも明るく鮮やかなフルカラー画像と鮮明な詳細を映し出し、セキュリティを強化。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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付属のマグネットベース（土台）をつかえば、磁力でカチッと取り付けることができる。外出先でもスマホアプリをつかって、相互音声通話を可能に。
バッテリー駆動なので、100%ワイヤレス。強い雨から細かいホコリまで、堅牢なIP66の防水防塵性能で屋外でも使用できる。
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スマートAIは人物、ペット、車両、などをスマートなAIが賢く検知して、スマホに通知してくれる。Alexaなどの音声アシスタントにも対応。画面付きのエコーと一緒につかえば、映像を映し出すことも可能。
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