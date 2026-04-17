【時間指定】宅配業者「ちぇえ〜！ご不在かよぉ〜」19時2分に帰宅したのに「不在票」？！ネットでも「あるある」と話題【作者に聞く】
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元宅配ドライバーのゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが描く、宅配現場のリアルなエピソードが注目を集めている。今回は、多くの人が経験したことのある「時間指定」にまつわる悔しい体験と、その裏側にある配達員の事情を紹介する。
■19時2分に不在票が入っている理由
「19時-21時」の時間指定に間に合うように急いで帰宅したものの、19時2分に不在票が入っていて悔しい思いをすることは、ネット上でも「あるある」として語られる。宅配ボックスやコンビニ受け取りが利用できないクール便や代引きなどは、時間指定に頼るしかない。
配達員の立場からすると、19時から21時は非常にきつい時間帯であることが多いという。荷物が少ない日は稼働人数を絞るよう会社から言われるため、一人の配達エリアが広がり、さらに負担が増すこともある。営利企業として効率を追求した結果、最短コースですべての家に間に合うように走るため、どうしても「融通が利かない」スケジュールになってしまうのだ。
■宅配業界の変容と早朝配達の裏側
かつては19時ごろに不在票を入れたあと、21時ごろに再配達の電話が来ることもあったが、現在は働き方改革の影響で夜間の電話受付を終了している会社が一般的だ。これも宅配業界の仕組みが変わった部分といえる。
そのほか、朝8時ごろに荷物が届く理由についても、ゆきたさんは現場の視点から解説する。下請けドライバーなどは朝が非常に早く、宅配便の仕事において最も忙しいのは朝だという。配達員たちは「少しでも早く出車したい」という思いで、早朝から準備を整えている。
効率化とサービス維持の狭間で奮闘する配達員の日常を知れば、荷物を受け取る際の意識も少し変わるかもしれない。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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