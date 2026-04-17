長時間歩いても疲れにくい！スニーカーのような履き心地を実現した【テクシーリュクス】本革ビジネスシューズがAmazonで手に入る！今すぐゲットしよう♪
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長時間歩いても疲れにくい、スニーカーのような履き心地！【テクシーリュクス】の本革ビジネスシューズがAmazonで好評販売中！
履き心地と耐久性にこだわり、革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズ。アッパーにはソフトな牛革を採用。伸縮性のあるサイドゴアを使用し靴の脱ぎ履ぎをスムーズに。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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カップインナーソールで足裏にフィット。ABS樹脂製シャンクが体重を支え、安定感を向上。アウターソールには、かかと部に耐摩耗ラバーを採用し耐久性にも配慮。
美しいデザインのまま履き心地の良さを感じられるよう、細部まで徹底的に追求。 靴型（ラスト）設計からデザイン・素材選定、製品試験、生産管理まで 高品質なビジネスシューズをお届けするために、一貫した体制で取り組んでいる。
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歩くことに悩みを抱えている多くのビジネスマンを支えるため、 幅広いニーズに応える機能性と、心動かす履き心地を追求。
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