フタの開閉もスムーズ＆静音！スッと閉まって音がしない！快適に使える【アマゾンベーシック】ペダル式ステンレスゴミ箱がAmazonで今すぐ手に入る！
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静かに閉まるからストレスフリー！清潔感も◎な【アマゾンベーシック】ゴミ箱がAmazonで人気！
すっきりとした外観のステンレス製ゴミ箱。周囲のインテリアや家電などと合わせやすいデザイン。フットレバーでソフトに閉じるフタを備えている。キッチン、バスルーム、ランドリールーム、オフィスなどに。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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取り外しやすいプラスチック製の内側バケツ、ゴミ処理しやすい構造。フタを開けたままにするモード(手でフタを90度開けた状態)でゴミ袋を交換可能。
特殊なソフトタッチのフタ機構により、使用時の摩耗を抑える。軽く静かに閉じるフタで、大きな音を出すことはない。開けたままで容器を取り外し、交換できる機能が付いている。
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ゴミを密閉し、においが漏れるのを防ぐ。容器のステンレススチール構造は軽量で、指紋や汚れを防ぎ、耐久性を備えている。プラスチック製の内側のバケツは、ゴミ処理のために取り外すことができる。底面には滑り止めのゴム製パッドを装備。
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特殊なソフトタッチのフタ機構により、使用時の摩耗を抑える。軽く静かに閉じるフタで、大きな音を出すことはない。開けたままで容器を取り外し、交換できる機能が付いている。
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