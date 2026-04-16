サンキューマートから「セサミストリート」のオリジナル雑貨が新登場！もふもふポーチからTシャツまで
全品390円(税込429円)でかわいい推しグッズを展開する「サンキューマート」から、「セサミストリート」のオリジナルデザイン雑貨が登場。90年代のアメリカを思わせるポップなデザインが特徴で、エルモやクッキーモンスターに加え、「オスカー」や「アビー」といった人気キャラクターもフィーチャー。公式オンラインショップでは2026年4月17日(金)12時から先行予約がスタートする。
【画像】サンキューマート限定セサミストリートグッズを見る
■もふもふ素材がたまらない！ふわふわポーチ＆巾着
今回の注目は、キャラクターの顔をそのまま再現したふわふわ素材のアイテムたち。アビーの「ふわふわ巾着」(429円)は、ピンクの毛足の長い生地にお花のワンポイントが付いて、持っているだけで気分が上がる。エルモ、クッキーモンスター、アビーの3キャラクターで展開する「フラットポーチ」(429円)は、コスメやちょっとした小物の収納にぴったり。カラビナ付きの「ダイカットポーチ」(429円)はバッグにつけて持ち歩けるので、コインケースやイヤホン入れとしても重宝しそう。
■さりげなくセサミストリートを取り入れられる小物が充実
エルモとクッキーモンスターの「サガラキーホルダー」(429円)は、もこもこした質感がなんとも愛らしい。バッグチャームとして使えば、さりげないセサミアピールに。エルモとクッキーモンスターの「アクリル前髪クリップ」(429円)は、洗顔やメイクのときに便利な実用派アイテムながら、デザインのかわいさも抜群。
■コーデに取り入れやすいファッションアイテムも
セサミストリートの仲間たちが大集合した「Tシャツ」(429円)は、このプライスとは思えないフルカラーのプリントが魅力。キャラクターのワッペン付き「キャップ」(429円)は、カジュアルコーデとの相性が抜群だ。
ポップなカラーリングの「クルーソックス」(429円)は、足元からテンションを上げてくれる。「エコバッグ」(429円)もセサミストリートの仲間たちが描かれたデザインで、普段のお買い物にぴったり。
これらのアイテムは、公式オンラインショップで2026年4月17日(金)12時から先行予約を受付開始。全国のサンキューマート店舗では5月中旬より入荷次第の販売となる。ただし店舗ごとに入荷時期が異なるため、最新情報は各店舗のXをチェックしよう。
プチプラ価格だからこそ、「気になるキャラを何個かまとめ買い」ができるのがサンキューマートの魅力。お気に入りを見つけたら、予約開始日をお見逃しなく！
※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
※各商品は上限数に達し次第、予約受付終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.
■もふもふ素材がたまらない！ふわふわポーチ＆巾着
今回の注目は、キャラクターの顔をそのまま再現したふわふわ素材のアイテムたち。アビーの「ふわふわ巾着」(429円)は、ピンクの毛足の長い生地にお花のワンポイントが付いて、持っているだけで気分が上がる。エルモ、クッキーモンスター、アビーの3キャラクターで展開する「フラットポーチ」(429円)は、コスメやちょっとした小物の収納にぴったり。カラビナ付きの「ダイカットポーチ」(429円)はバッグにつけて持ち歩けるので、コインケースやイヤホン入れとしても重宝しそう。
■さりげなくセサミストリートを取り入れられる小物が充実
エルモとクッキーモンスターの「サガラキーホルダー」(429円)は、もこもこした質感がなんとも愛らしい。バッグチャームとして使えば、さりげないセサミアピールに。エルモとクッキーモンスターの「アクリル前髪クリップ」(429円)は、洗顔やメイクのときに便利な実用派アイテムながら、デザインのかわいさも抜群。
■コーデに取り入れやすいファッションアイテムも
セサミストリートの仲間たちが大集合した「Tシャツ」(429円)は、このプライスとは思えないフルカラーのプリントが魅力。キャラクターのワッペン付き「キャップ」(429円)は、カジュアルコーデとの相性が抜群だ。
ポップなカラーリングの「クルーソックス」(429円)は、足元からテンションを上げてくれる。「エコバッグ」(429円)もセサミストリートの仲間たちが描かれたデザインで、普段のお買い物にぴったり。
これらのアイテムは、公式オンラインショップで2026年4月17日(金)12時から先行予約を受付開始。全国のサンキューマート店舗では5月中旬より入荷次第の販売となる。ただし店舗ごとに入荷時期が異なるため、最新情報は各店舗のXをチェックしよう。
プチプラ価格だからこそ、「気になるキャラを何個かまとめ買い」ができるのがサンキューマートの魅力。お気に入りを見つけたら、予約開始日をお見逃しなく！
※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
※各商品は上限数に達し次第、予約受付終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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