あえて缶だから持ち運びラクラク！美味しさそのままの【キレートレモン】155ml×30缶がAmazonでまとめ買いOK！
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冷やしてゴクッと爽快！缶タイプでさらに手軽な【キレートレモン】155ml×30本入りがAmazonでまとめ買いにおすすめ！
保管しやすく、ゴミ捨ても軽々と簡便な「缶タイプ」のキレートレモン。1本にレモン1個分の果汁入り（レモン1個分＝レモン果汁約30ml ）。生活になじみやすい木 目調ボックスでお届け！カジュアルなデザインのボックスだから、ご自宅でストックされる際も悪目立ちしない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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キレートレモンブランドから缶タイプが新登場。30缶入りで1日1本お手軽にレモン摂取はいかが？レモン１個分の果汁がギュッと濃縮された、レモン本来の美味しさが楽しめる「瞬間レモン体感飲料」。 レモンの酸味で飲んだ瞬間リフレッシュでき、前向きな気分に切り替えられる毎日を応援！
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毎日摂りたい、ビタミン Cとクエン酸！レモン1個分の果汁を配合。ビタミンCやクエン酸も、キレートレモンならおいしく摂取できる。
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