一着あれば着こなし自在！【ユナイテッドアスレ】が放つ王道スタイルのミリタリーウェアがAmazonで販売中！
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タフな作りで毎日着たい！【ユナイテッドアスレ】の機能美あふれるカジュアルジャケットはAmazonで販売中！
オーセンティックなデザインにこだわった、裏地付きのナイロン製フライトジャケット。耐久性に優れた素材を採用し、風を通しにくい設計のため幅広い季節で活躍する。シンプルなシルエットでありながら、細部のディテールまで丁寧に作り込まれた一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表地には防風性と撥水性を備えた高密度のナイロン生地を使用している。急な天候の変化にも対応しやすく、タウンユースからアウトドアまでシーンを選ばずに着用できる。
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裏地には滑りの良いポリエステル生地を採用しており、袖通しが非常にスムーズだ。インナーとの摩擦を軽減するため、重ね着をしても動きやすく快適な着心地を維持する。
首元や袖口、裾部分には、ほどよいフィット感のあるリブ素材を配している。冷気の侵入を効果的に防ぐとともに、全体のシルエットをすっきりと引き締める効果がある。
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左袖のペン差し付きポケットや、フロントのフラップ付きポケットなど機能的な装飾が施されている。ミリタリーの伝統的な要素を現代的なサイズ感に落とし込んだ一着だ。
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