キッチンを「魅せる」空間へ。セミマットな質感が描く、洗練された日常【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
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整理整頓のプロが設計した内部構造。チューブ一本の居場所まで美しく【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場!
この冷蔵庫は、一人暮らしのニーズを徹底的に分析し、限られた空間で最高の使い心地を実現している。冷蔵室はコンパクトながら、２リットルのペットボトルが３本も収まるドアポケットや、食品を効率よく整理できる３段のガラス棚を完備している。特筆すべきは可動式のチューブスタンドだ。散らばりがちな調味料をすっきりまとめられるだけでなく、本体を回転させれば小瓶などの仕切りとしても活用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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冷凍室には便利なスライドケースを搭載しており、迷子になりがちな小物を上段に、大きな冷凍食品や作り置きを下段に分けて管理できる設計となっている。外観は大きなラウンドフォルムの扉に、落ち着いたセミマットカラーを採用。どんなインテリアにも馴染むスタイリッシュな佇まいが、キッチンに洗練された印象を与えてくれる。
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さらに、天面は耐熱１００度のテーブルボード仕様となっており、幅４００ミリメートル、奥行き３５０ミリメートル以内の脚間寸法のオーブンレンジを設置することも可能だ。
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機能美と実用性がこれほど高い次元で融合した一台は、あなたの新しい生活に確かな「ゆとり」をもたらしてくれる。手狭だったキッチンが劇的に使いやすく、そしてお洒落に生まれ変わる瞬間を、今すぐ体感してほしい。
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この冷蔵庫は、一人暮らしのニーズを徹底的に分析し、限られた空間で最高の使い心地を実現している。冷蔵室はコンパクトながら、２リットルのペットボトルが３本も収まるドアポケットや、食品を効率よく整理できる３段のガラス棚を完備している。特筆すべきは可動式のチューブスタンドだ。散らばりがちな調味料をすっきりまとめられるだけでなく、本体を回転させれば小瓶などの仕切りとしても活用できる。
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さらに、天面は耐熱１００度のテーブルボード仕様となっており、幅４００ミリメートル、奥行き３５０ミリメートル以内の脚間寸法のオーブンレンジを設置することも可能だ。
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