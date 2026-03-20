やわらかく足をつつみ、安定させる。毎日の走りを支える厚底トレイルモデル【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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足裏感覚はそのままに、クッションはしっかりふわふわに。ロードもトレイルも快適に【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、Altamesa 300のジオメトリーをベースに、デイリーランニングでも使いやすいようアレンジした厚底トレイルランニングシューズだ。ミッドソールにはやわらかな履き心地と高いクッション性・反発性を兼ね備えたDREAMフォームを採用し、足裏感覚を残しながらも負担を軽減するバランスの良い走り心地を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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接地面積を広く取ったワイドミッドソールと、プレートを使用しない構造が安定感を高め、ロードでもトレイルでも安心して踏み込める設計だ。アウトソールには独自開発のSurfaceCTRLラバーを採用し、フラットで接地面の多いラグパターンがドライからウェットまで優れたグリップ力を発揮する。
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アッパーには通気性の高いエンジニアードメッシュを使用し、足ズレを防ぐガセットタン構造を組み合わせることで、快適なフィット感を長時間キープする。
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足裏感覚とクッション性のバランスを求めるランナーや、ロードでのトレーニングを行うトレイルランナーにもおすすめの一足だ。
足裏感覚はそのままに、クッションはしっかりふわふわに。ロードもトレイルも快適に【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、Altamesa 300のジオメトリーをベースに、デイリーランニングでも使いやすいようアレンジした厚底トレイルランニングシューズだ。ミッドソールにはやわらかな履き心地と高いクッション性・反発性を兼ね備えたDREAMフォームを採用し、足裏感覚を残しながらも負担を軽減するバランスの良い走り心地を実現している。
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