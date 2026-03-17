静寂が満たす、上質な時間。コチコチ音を消し去った、眠りを妨げないスイープ秒針【不二貿易】の掛け時計がAmazonに登場中‼
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無駄を削ぎ落とした美しさが、壁を彩る。どんな空間にも溶け込む、洗練のブラックフレーム【不二貿易】の掛け時計がAmazonに登場!
あらゆるインテリアに自然に馴染む、引き締まったブラックフレームのシンプルデザインが魅力だ。幅25センチメートル、奥行き4センチメートルという絶妙なサイズ感でありながら、真っ白な文字盤に配された大きな数字が抜群の視認性を発揮する。分単位まで一目で把握できるため、忙しい朝の時間管理にも非常に役立つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本体重量は約400グラムと軽量でありながら、表面を覆うガラス素材がホコリの侵入を防ぎ、日常の道具としての実用性に加えて贅沢な高級感を演出している。
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機能面での最大の特徴は、秒針が文字盤を滑るように動くスイープムーブメントを採用している点だ。あの気になる「コチコチ音」が発生しないため、静寂を大切にしたい寝室や書斎、集中力を要するワークスペースへの設置に最適である。
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電源は手軽に入手できる単三電池1本で駆動し、複雑な設定も一切不要だ。ポリプロピレンとガラスの組み合わせによる耐久性と、飽きのこない機能美を兼ね備えたこの時計を壁に掛けるだけで、あなたの部屋の空気感はより洗練され、穏やかなものへと変わるだろう。
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