アフタヌーンティー×クルーズ⁉星野リゾートのOMO5小樽で“春”がテーマの特別なアフタヌーンティーを船上で堪能する期間限定プログラムを開催
OMO5小樽(おも) by 星野リゾートは、2026年4月4日(土)から6月28日(日)までの土・日・祝日限定で「小樽運河アフタヌーンティークルージング」を開催する。芽吹きの春をテーマに、船上でお花見気分のティータイムを楽しむ宿泊者限定プログラムだ。
【写真】小樽運河を望む船上で、花に彩られたアフタヌーンティーが楽しめる
会場となるのは小樽運河。当プログラム専用にテーブルクロスや花かごを設えた貸し切り船で、優雅な約40分間のクルージングを行う。船上では北海道の春をイメージしたアフタヌーンティーセットを提供し、オルゴールの音色とともに、小樽の桜を表現したフラワーティーを味わえる内容となっている。
■歴史ある小樽運河で楽しむ、春限定の船上アフタヌーンティー体験
1923年に完成した小樽運河は、当時の街並みを今に残す人気観光スポット。OMO5小樽ではこれまでも季節ごとに異なるプログラムを展開してきた。春は北海道らしい心地よい陽気のなかでクルージングを楽しんでほしいとの想いから、暖かな陽射しが差し込む時間帯にアフタヌーンティーを提供する。
小樽では4月下旬ごろから桜が見頃を迎えるが、船上からは十分に望めない。そこで、テーブルやスイーツボックスを北海道の春をイメージした花々で装飾し、船上でもお花見気分を演出する工夫を施した。
■「小樽運河アフタヌーンティークルージング」の特徴
■芽吹きの春を表現した宿泊者限定の特別船
通常はベンチ席で運航する運河クルージングだが、本プログラムではテーブルを設置した特別仕様の船を用意する。テーブルクロスやクッションを設え、卓上には色彩豊かな草花が芽吹く北海道の春をイメージした花かごを飾る。歴史的建造物が立ち並ぶ街並みを眺めながら、特等席でゆったりとティータイムを満喫できる。
■花と音色に包まれるスイーツボックス
船上で提供するアフタヌーンティーセットは、スイーツを花で囲んだ華やかなボックス仕様だ。花かごと同様に、北海道の春に草花が芽吹く様子を表現した装飾を施している。カヌレやマカロンなど、小樽の春を感じさせるフレーバーをラインナップ。なかでも注目は、小樽のカヌレ専門店「小樽カヌレ蔵」が本プログラムのために開発したオリジナルカヌレ。自社農園で栽培したいちごを使用し、甘さとほのかな酸味が春らしさを引き立てる。さらに春にちなんだ選曲のオルゴールも用意され、音色に耳を傾けながら特別な時間を過ごせる。
■小樽の桜を表現した限定フラワーティー
船上では、本プログラム限定のオリジナルフラワーティーも提供する。小樽の春をイメージしてブレンドしたもので、湯を注ぐと北海道のシンボルであるハマナスの花が浮かび上がる。桜の葉とハマナスが漂わせるやわらかな香りと、すっきりとした味わいが特徴だ。オリジナルスイーツと合わせることで、春ならではのマリアージュを堪能できる。
■「小樽運河アフタヌーンティークルージング」開催概要
期間：2026年4月4日(土)〜6月28日(日)までの土・日・祝日
料金：1人4900円
含まれるもの：小樽運河クルーズ乗船、スイーツセット、ブレンドティー、オルゴールレンタル
時間：16時40分から17時40分
※OMO5小樽から小樽運河までの移動および乗船準備20分、運航時間40分
定員：12人
予約：公式サイトにて当日9時まで
対象：宿泊者限定
備考：仕入れ状況によりメニュー内容が変更となる場合がある。悪天候時は催行中止の場合あり。乗船時はライフジャケットの着用が必須。
■「OMO5小樽(おも) by 星野リゾート」について
OMO5小樽は、「北のウォール街」と呼ばれた歴史的エリアに建つ街ナカホテル。「ソーラン、目覚めの港町」をコンセプトに、小樽の歴史や文化、食の魅力を発信している。小樽市指定歴史的建造物をリノベーションした建物で、レトロな趣とともに新たな街の魅力を体感できる。
■施設概要
所在地：北海道小樽市色内1-6-31
電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
客室数：92室
チェックイン：15時
チェックアウト：11時
料金：1泊1室1万6000円から(食事別)
アクセス：小樽駅より徒歩約9分
■全国17施設を展開する街ナカホテルブランド「OMO」
「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる“街ナカ”ホテル」ブランド。街をこよなく愛するスタッフが地域と連携し、その土地ならではの体験を仕掛ける新感覚のホテルとして展開している。思いがけない魅力との出合いを通して、滞在する街そのものをお気に入りにしてもらうことを目指す。現在は全国で17施設を展開。2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道」に続き、4月には「OMO7横浜」の開業を予定している。
歴史ある運河とともに、北海道の春を船上で味わう特別な40分を、体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
