可視光線でフィルターを除菌。空気も暮らしもクリーンに整える【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場!

1


ブルーエアの空気清浄機は、スタンダードモデルでありながら、空気清浄機の新たな基準を提示する一台だ。ウイルスの12分の1にあたる超微粒子まで99.99パーセント以上除去し、デュアルパワーファンが空間に浮遊する有害物質を力強く吸引する。8畳ならわずか5分で清浄できるほどの大風量が魅力だ。

2


筐体にはカーボンスチールを採用し、摩耗やキズに強く、長期使用に適した耐久性と高級感を両立。ロードバイクや建築物にも使われる素材ならではの重厚感があり、長く使うほどに信頼感が増していく。

3


内蔵センサーがPM1・2.5・10の粒子を測定し、空気の状態を5色のLEDで直感的に表示。Wi-Fi接続すればアプリと連動し、空気質の可視化や遠隔操作、スケジュール設定まで行える。

4


メインフィルターは約12カ月ごとに交換するだけで初期性能が復活し、常に高い清浄力を維持できる。空気をきれいにするだけでなく、使いやすさと耐久性、そして安心感まで備えた、長く付き合える空気清浄機だ。