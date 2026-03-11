超微粒子まで逃さない。清浄力と安心を極めた【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
可視光線でフィルターを除菌。空気も暮らしもクリーンに整える【ブルーエア】の空気清浄機がAmazonに登場!
ブルーエアの空気清浄機は、スタンダードモデルでありながら、空気清浄機の新たな基準を提示する一台だ。ウイルスの12分の1にあたる超微粒子まで99.99パーセント以上除去し、デュアルパワーファンが空間に浮遊する有害物質を力強く吸引する。8畳ならわずか5分で清浄できるほどの大風量が魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
筐体にはカーボンスチールを採用し、摩耗やキズに強く、長期使用に適した耐久性と高級感を両立。ロードバイクや建築物にも使われる素材ならではの重厚感があり、長く使うほどに信頼感が増していく。
内蔵センサーがPM1・2.5・10の粒子を測定し、空気の状態を5色のLEDで直感的に表示。Wi-Fi接続すればアプリと連動し、空気質の可視化や遠隔操作、スケジュール設定まで行える。
メインフィルターは約12カ月ごとに交換するだけで初期性能が復活し、常に高い清浄力を維持できる。空気をきれいにするだけでなく、使いやすさと耐久性、そして安心感まで備えた、長く付き合える空気清浄機だ。
