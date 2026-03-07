妊娠中の不倫は意外と多い？「いい子だな」が危険信号？妻の出産より19歳バイトに夢中な夫の実話漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSでフォロワーから寄せられた不倫体験談をもとに漫画を描いている、ぽん子(ponko008)さん。なかでも、妻が初めての出産に挑んでいる最中、夫が19歳のアルバイト女性にのめり込んでいく様子を描いた作品「妻の出産よりも19歳バイトに沼る不倫夫の末路」は、多くの読者の関心を集めた話題作だ。本記事では、その作品の一部を抜粋・編集して紹介する。
■「いつでもどこでも不倫はある」
今回の作品は、妊娠中の妻がいるにもかかわらず不倫をしてしまう夫の姿を描いたものだ。日々フォロワーから多くの体験談が届くというぽん子さんに、妻の妊娠中や産後の不倫について聞いた。
「奥さんの妊娠中や産後に不倫をする人は、多いと思います。ただ、タレコミベースで言いますと、際立って不倫の中で多い！という印象でもないです。いつでもどこでも不倫はあるんだな、と思います」
■センシティブな体験談を漫画に
寄せられる体験談のなかから、どのような基準で漫画化しているのかについても語っている。ぽん子さんによれば、不倫というテーマは非常にセンシティブであるため、作品化の判断には慎重さが必要だという。
「すごく正直に言うと非常にセンシティブな内容なので、タレコミ主さんが心変わりをして『やっぱり漫画にしないで…』ということになりかねません。なので、なるべく近しい人や信頼できる人からのタレコミを優先して漫画にしています。その方が、後々トラブルになることが少ないので」
■「いい子だな」と思った瞬間から始まる危うい関係
物語のなかで、夫は新人アルバイトのななに対して「いい子だな」と好印象を抱く。一方のななもまた、別の思惑を抱き始める。「奥さんが妊娠中の店長…落としたい」と考え始めるのだ。職場という日常のなかで、わずかな共感や優しさがきっかけとなり、関係が変化していく様子が描かれていく。
フォロワーから寄せられた体験談をもとに、当事者の視点も含めて赤裸々に描かれるこのシリーズ。人間関係のリアルな一面を切り取ったエピソードは、今後も注目を集めそうだ。
取材協力：ぽん子(ponko008)
