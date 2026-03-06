¡ÖTENTIAL ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÅ¹ÊÞÌÌÀÑ³ÈÂç¤Ç¡ÖBAKUNE¡×¤ä¡ÖMIGARU¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÂÎ´¶
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖTENTIAL ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖBAKUNE¡×¤ÏÄêÈÖ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ë¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤âÍÑ°Õ
Âçºå½é¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ2023Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±Å¹¡£ÏÃÂê¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹Æâ¤ÎÃíÌÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô300ËüËç(2025Ç¯8·îËö»þÅÀ)¤òÆÍÇË¤·¤¿°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¶Ë¾®¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´Ëö¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤·¤¿ÆÃ¼ìÁ¡°Ý¡ÖSELFLAME(R)¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂÎ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë±óÀÖ³°Àþ¤òíÕ¼Í¤·¤Æ·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¡£ÈèÏ«²óÉü¤ä¡¢¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤ä¥³¥ê¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBAKUNE¡×¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ä¡¢¿²ÊÖ¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥óÀß·×¤Ë¤è¤ëÃå¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Æü¡¹¤Î¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤¤Å¹ÊÞ¤À¡£
À½ÉÊ¤Ï¡ÖBAKUNE ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È ¥á¥ó¥º ¾å²¼¥»¥Ã¥È¡×(2Ëü6840±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¥¤·¤¤È©¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖBAKUNE ¥½¥Õ¥È¥Ë¥Ã¥È ¾å²¼¥»¥Ã¥È¡×(3Ëü3880±ß)¡¢»Å»öÃæ¤ä°ÜÆ°¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¡¢Æü¾ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖMIGARU ¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È ¾å²¼¥»¥Ã¥È¡×(3Ëü1900±ß)¤Ê¤É¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡ÖTENTIAL¡×¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÃæÀ¾ÍµÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤ËÉÂµ¤¤ÇÌ´¤òÀä¤¿¤ì¤¿¸¶ÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡Ö¼«¿È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÈÆü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÄË´¶¤·¡¢ÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿´ë¶È¡£
µ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
