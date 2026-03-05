スヌーピーと東京タワーのモチーフがあしらわれたグッズはスヌーピータウンミニ東京駅一番街だけの限定！3月7日より発売
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」の姉妹店、「スヌーピータウンミニ」の東京駅一番街では、2026年3月7日(土)より「東京タワー」シリーズと銘打たれた限定グッズを販売する。
【写真】東京タワーをモチーフにした「スヌーピータウンミニ東京駅一番街店」限定アイテムを見る
東京駅八重洲地下中央口改札に直結する「東京キャラクターストリート」内にある「スヌーピータウンミニ」の東京駅一番街店。観光の起点ともいえるこの場所では、東京のシンボルとして愛される「東京タワー」をモチーフにしたオリジナルデザインのスヌーピーグッズが販売される。
■ノベルティアイテムは500名限定！欲しい人は発売日を狙おう
「東京タワー」シリーズを含む「PEANUTS」商品を5500円以上購入すると、非売品のボールペンが贈られるキャンペーンも実施。先着500名だけの数量限定なので、欲しい人はできるだけお早めに！
■青空と夜空に浮かぶ東京のシンボルを背に、スヌーピーやピーナッツギャングが勢ぞろい
「東京タワー」シリーズは、「スヌーピータウンミニ」東京駅一番街店だけの限定アイテム。昼間と夜間で表情を一転させる東京タワーと、東京観光を楽しむピーナッツギャングのにぎやかなムードが目を引くアートがあしらわれている。
そんなオリジナルアートをたっぷり堪能できるのが「クリアファイルA4」(308円)と「アートカード2枚セット」(330円)、「巾着」(880円)、そして3種ある「タイルマグネット」(各990円)だ。いずれの構図とも、ベストショットが撮影できるスポットとして実在する場所をモデルにしているので、実際にその場へ足を運んでみるのも一興。地下駐車場から地上へと上がる途中からの景色を描いた「ガーゼハンカチ」(880円)も、東京旅行の思い出に手に入れておきたい。
カラフルにライトアップされた東京タワーをモチーフにしたアートも見逃せない。「ジッパーケース」(495円)と「ミニ巾着」(770円)、「アクリルスティックキーホルダー」(495円)は夜空を思わせるダークブルーが基調。一方、白ベースの「ブロックメモ」(440円)は、同じアートピースを使いながらもまったく異なる印象だ。
東京タワーと背比べをしているような「チャーム」(990円)、ピンクやブルーの東京タワーとスヌーピーのコンビもかわいい「ステッカー3枚セット」(660円)、東京タワーにもたれかかるスヌーピーが箔押しでほどこされた「革ラゲッジタグ」(各1870円)は、いかにも東京！といった印象で、おみやげやプレゼントにもぴったりだ。
スヌーピーがきょうだいとともに夜の東京タワーへ足を運んだかのような「アクリルスタンド」(990円)もとびきりのかわいさ！プラモの部品を思わせる「プラスチックモデル風キーホルダー」(660円)には、スヌーピーとウッドストックたちに加えて東京タワーのパーツまで再現されている。
同じアートがプリントされた「エコバッグ」(660円)と「Tシャツ」(3850円)は、ぜひともおそろいで着用を。せっかくなら、東京滞在中に身につけたい。
以上のアイテムは、発売初日に限り、1会計につき各2個までの購入制限あり。なお、3月9日(月)以降は通販や取り置きの対応もスタートする。自分用はもちろん、東京のおみやげにも最適なのでチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】東京タワーをモチーフにした「スヌーピータウンミニ東京駅一番街店」限定アイテムを見る
東京駅八重洲地下中央口改札に直結する「東京キャラクターストリート」内にある「スヌーピータウンミニ」の東京駅一番街店。観光の起点ともいえるこの場所では、東京のシンボルとして愛される「東京タワー」をモチーフにしたオリジナルデザインのスヌーピーグッズが販売される。
■ノベルティアイテムは500名限定！欲しい人は発売日を狙おう
「東京タワー」シリーズを含む「PEANUTS」商品を5500円以上購入すると、非売品のボールペンが贈られるキャンペーンも実施。先着500名だけの数量限定なので、欲しい人はできるだけお早めに！
■青空と夜空に浮かぶ東京のシンボルを背に、スヌーピーやピーナッツギャングが勢ぞろい
「東京タワー」シリーズは、「スヌーピータウンミニ」東京駅一番街店だけの限定アイテム。昼間と夜間で表情を一転させる東京タワーと、東京観光を楽しむピーナッツギャングのにぎやかなムードが目を引くアートがあしらわれている。
そんなオリジナルアートをたっぷり堪能できるのが「クリアファイルA4」(308円)と「アートカード2枚セット」(330円)、「巾着」(880円)、そして3種ある「タイルマグネット」(各990円)だ。いずれの構図とも、ベストショットが撮影できるスポットとして実在する場所をモデルにしているので、実際にその場へ足を運んでみるのも一興。地下駐車場から地上へと上がる途中からの景色を描いた「ガーゼハンカチ」(880円)も、東京旅行の思い出に手に入れておきたい。
カラフルにライトアップされた東京タワーをモチーフにしたアートも見逃せない。「ジッパーケース」(495円)と「ミニ巾着」(770円)、「アクリルスティックキーホルダー」(495円)は夜空を思わせるダークブルーが基調。一方、白ベースの「ブロックメモ」(440円)は、同じアートピースを使いながらもまったく異なる印象だ。
東京タワーと背比べをしているような「チャーム」(990円)、ピンクやブルーの東京タワーとスヌーピーのコンビもかわいい「ステッカー3枚セット」(660円)、東京タワーにもたれかかるスヌーピーが箔押しでほどこされた「革ラゲッジタグ」(各1870円)は、いかにも東京！といった印象で、おみやげやプレゼントにもぴったりだ。
スヌーピーがきょうだいとともに夜の東京タワーへ足を運んだかのような「アクリルスタンド」(990円)もとびきりのかわいさ！プラモの部品を思わせる「プラスチックモデル風キーホルダー」(660円)には、スヌーピーとウッドストックたちに加えて東京タワーのパーツまで再現されている。
同じアートがプリントされた「エコバッグ」(660円)と「Tシャツ」(3850円)は、ぜひともおそろいで着用を。せっかくなら、東京滞在中に身につけたい。
以上のアイテムは、発売初日に限り、1会計につき各2個までの購入制限あり。なお、3月9日(月)以降は通販や取り置きの対応もスタートする。自分用はもちろん、東京のおみやげにも最適なのでチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC