深海でだって動き続ける。もちろん日常でも活躍！信頼のロングセラー【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
海でも街でも大活躍！視認性・安全性・耐久性、すべて兼ねそろえた腕時計【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
シチズンの腕時計は、発売以来長く愛され続けているロングセラーモデル。本格仕様のダイバーズウオッチとして、深い海の世界へ挑むダイバーを支えるための機能を余すことなく搭載している。200メートル潜水用防水を備え、どれだけ潜っても安心して使用できるタフな設計が魅力。
水中や暗所でも視認性を確保するため、針とインデックスには夜光仕上げを採用。太陽光や室内光を蓄えて発光する蓄光塗料は、人体や環境に配慮した安全な素材を使用している。誤作動を防ぐ逆回転防止ベゼルや、確実に防水性能を発揮するねじロックりゅうずなど、ISO規格に準拠したダイバーズウオッチならではの安全性も備えている。
素材にはステンレスとウレタンを組み合わせ、軽量で扱いやすい94グラムのボディを実現。クリスタルガラスには無反射コーティングを施し、強い光の下でも視認性を損なわない。耐磁1種にも対応し、日常からアウトドアまで幅広いシーンで安定した性能を発揮する。
さらに、シチズン独自の光発電技術「エコ・ドライブ」を搭載し、定期的な電池交換が不要。太陽光はもちろん、室内のわずかな光でも充電でき、一度フル充電すれば光のない環境でも長時間動き続ける。
釣りやダイビング、マリンスポーツはもちろん、ランニングやジム通いなどのアクティブシーンにも対応。アウトドアの相棒としても、日常の腕元を引き締める一本としても頼れる、プロマスターならではの機能と耐久性を備えたダイバーズウオッチ。
