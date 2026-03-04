重厚なフレンチテリーに、ヴィンテージの気品をまとわせた一枚【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場中‼
素材もシルエットも上質に。毎日を彩るヘビーウェイトフーディー【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのパーカーは、クラシカルなシルエットに、サステナブルなリサイクル素材をミックスしたスウェットフーディーだ。ヘビーウェイトの380グラムフレンチテリーを採用し、しっかりとした生地感がありながら、肌触りは柔らかく快適。リラックスフィットで仕上げているため、ゆったりとした抜け感を楽しめる。
ニューバランスのヒストリカルカラーで彩ったグラフィックがアクセントになり、脇のリブ編みや袖口・裾の長めのリブが上品なヴィンテージ感を演出する。ハンドポケットも備えており、実用性もきちんと押さえたデザインだ。
スポーツシーンからデイリーのカジュアルスタイルまで幅広く活躍し、季節を問わず手に取りやすい一枚。
クラシックと現代性をバランスよく融合させた、ワードローブに加えたいフーディーとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
