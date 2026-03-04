ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽くて柔らかい、フレンチテリーの心地よさをそのままに【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのパーカーは、スタックドロゴが胸元でさりげなく存在感を放つ、定番のスウェットフーディーだ。肌触りのよい290グラムフレンチテリーを使用しており、軽やかさと柔らかさを兼ね備えた着心地が魅力。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


オーバーサイズフィットで仕上げているため、ゆったりとした抜け感があり、リラックスしたスタイルを楽しめる。

→【アイテム詳細を見る】

3


フードにはドローコードを備え、フロントには使い勝手のよいカンガルーポケットを配置。シンプルながら実用性もきちんと押さえたデザインになっている。

→【アイテム詳細を見る】

4


スポーツシーンからデイリーのカジュアルスタイルまで幅広く活躍し、季節を問わず手に取りやすい一枚。快適さと汎用性を両立した、ワードローブに加えておきたいフーディーだ。