ゆったり着こなして、ロゴを楽しむ。毎日に寄り添うフーディー【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場中‼
軽くて柔らかい、フレンチテリーの心地よさをそのままに【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのパーカーは、スタックドロゴが胸元でさりげなく存在感を放つ、定番のスウェットフーディーだ。肌触りのよい290グラムフレンチテリーを使用しており、軽やかさと柔らかさを兼ね備えた着心地が魅力。
オーバーサイズフィットで仕上げているため、ゆったりとした抜け感があり、リラックスしたスタイルを楽しめる。
フードにはドローコードを備え、フロントには使い勝手のよいカンガルーポケットを配置。シンプルながら実用性もきちんと押さえたデザインになっている。
スポーツシーンからデイリーのカジュアルスタイルまで幅広く活躍し、季節を問わず手に取りやすい一枚。快適さと汎用性を両立した、ワードローブに加えておきたいフーディーだ。
