材料を入れて待つだけ。毎日「できたて」が叶う自動調理ポット【ブルーノ】のオートクックポットがAmazonに登場中‼
なめらかスープもスムージーも一台で。忙しい日こそ頼れる自動調理【ブルーノ】のマルチオートクックポットがAmazonに登場!
ブルーノのマルチオートクックポットは、材料を入れてメニューを選ぶだけで、毎日のおいしさを手軽に作り出せる自動調理ポットだ。栄養たっぷりのスープはもちろん、スムージーや豆乳までこれ一台で簡単に調理でき、忙しい日でも温かい料理をすぐに楽しめる。チタンコーティングの8枚刃が食材をパワフルに粉砕し、ポタージュは驚くほどなめらかな仕上がりになる。
ポットには液体から順に食材を入れるだけでよく、残り時間がひと目でわかる表示パネルが調理の進行を把握しやすくしてくれる。
メニューを選んで自動調理をスタートすれば、あとは出来上がりを待つだけ。予約機能も搭載しているため、食べたい時間に合わせて作り置きのように準備できるのも魅力だ。
毎日の食卓に「できたて」を届けてくれる、頼れる自動調理ポットとなっている。
