ÀÜµÒ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÒ¤«¤éË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÜµÒ¶È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«¤µ¤ó(@pu92yu)¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÀÜµÒ¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¹¤´¤¤µÒ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥À¥à¤À¤Ã¤¿
¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀÜµÒ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬Çä¤é¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¸À¤¨¤Ð¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«¥¯¥Ó¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¡¢¶¼Ç÷¤Þ¤¬¤¤¤ÎÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆü¤â¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ëµÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¡×¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Þ¥À¥à¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¤Î¡©¡×¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤òµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Ë¼ê°ìÇÕ¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎµÒ¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÜµÒÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤«¤é¤ÈÃÍ°ú¤¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Ï¡¢¤Ð¤Ä¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¥Þ¥À¥à¤¬¤È¤Ã¤¿¿è¤Ê¹ÔÆ°
¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Þ¥À¥à¤Î¹ÔÆ°¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÍí¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤ÈÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼Â¤Ï¥Þ¥À¥à¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼µÒ¤Îµ¤¤òÈ¿¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¼Õ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÒ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Þ¥À¥à¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢»ä¤Ø¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤«¡¢ÀÜµÒ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤¬¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥À¥à¤Ï¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤¬Âà»¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥¸¥Þ¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥À¥à¤Î¿ÀÂÐ±þ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢19Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¿¥¸¥Þ¥ª¥ª¥«(@pu92yu)
