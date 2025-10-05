ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¡ª¡ª¡Ú¥ë¥×¥é¥¹¡Û¤ÎÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤òAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¡ª¡ª¡Ú¥ë¥×¥é¥¹¡Û¤ÎÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤òAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î7Æü(²Ð)0:00¡Á10Æü(¶â)23:59¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌó148g¤È·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤ä¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤êÂî¾å¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡ý¡£¿§¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥È¤òÄ¾ÀÜÈ©¤ËÅö¤Æ¤Æ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ä¤¤Çµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ½ë¤µÂÐºö¤Ë¡£É÷ÎÌ¤Ï5ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½ ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÉ÷ÎÌ¤ò¡¢²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥È¤ÎON/OFF¤òÀÚÂØ²ÄÇ½¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ä¹»ý¤Á ÉÕÂ°¤ÎUSB Type-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¼ê·Ú¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂçÌó10»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ìó3»þ´ÖÈ¾¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡£¡Ê¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¡ª¡ª¡Ú¥ë¥×¥é¥¹¡Û¤ÎÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤òAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î7Æü(²Ð)0:00¡Á10Æü(¶â)23:59¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌó148g¤È·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤ä¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤êÂî¾å¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡ý¡£¿§¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥È¤òÄ¾ÀÜÈ©¤ËÅö¤Æ¤Æ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ä¤¤Çµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ½ë¤µÂÐºö¤Ë¡£É÷ÎÌ¤Ï5ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½ ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÉ÷ÎÌ¤ò¡¢²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎäµÑ¥×¥ì¡¼¥È¤ÎON/OFF¤òÀÚÂØ²ÄÇ½¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ä¹»ý¤Á ÉÕÂ°¤ÎUSB Type-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¼ê·Ú¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂçÌó10»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ìó3»þ´ÖÈ¾¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡£¡Ê¢¨»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û