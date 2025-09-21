「愛してる」って意味です。男が本命彼女にする「最上級の愛情表現」
交際中の男性から「愛されている」という自覚はありますか？ そこで今回は、男性が本命彼女にする「最上級の愛情表現」を紹介します。
｜いつでもどこでもスキンシップ
これはどんな男性もやってしまう愛情表現。本気で愛している女性だからこそ、いくらでもスキンシップを取れるものです。２人きりのときはもちろん、人前でも堂々とできる男性はたくさんいます。
｜言葉で「愛してる」「好き」と伝える
普段から「愛している」とか「好き」と彼氏から言われていますか？ ストレートに好きな気持ちを伝えてくる男性は、あなたを本気で愛している証拠。特に付き合ってから年月が経っても言ってくれるようであれば本物です。
｜常にあなたの都合に合わせてくれる
どんなにワガママを言っても、自分勝手に動いても、常にあなたの都合に合わせてくれる彼氏なら、間違いなく本気で愛されています。なぜなら、普通なら男性もイラっとすることもあるから。あなたを愛しているからこそ、ある程度のことは何でも許してしまうのです。
｜いつまでも褒めてくれる
最初はどんな男性も、細かいところまで観察して褒めてくれます。しかし、長く付き合うにつれてその回数は減ってくることが多いです。でも本気で彼女のことを愛している男性は、たとえ時間が経っても昔と変わらず彼女を褒めるでしょう。
彼氏がここまでしてくれるなら、今後もあなたにたっぷりと愛情を注いでくれる可能性が高いと言えます。なので、そんな彼氏のことをあなたも大事にしていきましょうね。
