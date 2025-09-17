【ミスタードーナツ×ブラックサンダー】55周年ハロウィーンドーナツ登場

この秋、ミスタードーナツから大人気チョコ菓子「ブラックサンダー」とのコラボドーナツが登場します。55周年を記念して発売されるのは、ハロウィーン仕様の黒猫ドーナツ『衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット』。チョコやクランチ、ココナツなど5種のトッピングを贅沢にあしらい、ザクザク食感がクセになる一品です。ネットオーダー限定販売なので、ハロウィーン気分を先取りしたい方は要チェックですよ♪

ザクザク感が魅力の黒猫ドーナツ



『衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット』（テイクアウト324円）は、オールドファッション生地にチョコフィリングやココアクッキー、ビスケットを重ね、さらにチョコクランチやココナツをトッピング。

焼き上げることで食感と香ばしさが際立ち、まさに衝撃的なザクザク感が楽しめます。ハロウィーン限定の黒猫モチーフも可愛く、手土産にもぴったりです♡

販売はネットオーダー限定



販売期間は10月1日（水）～31日（金）まで。予約は受取前日までのネットオーダー限定となり、店頭販売はされません。

注文は「ミスドネットオーダー」または公式アプリから可能で、近隣店舗を探したり、お気に入り店舗を登録する機能も便利。確実にゲットするには早めの予約が安心です。

ハロウィーンに楽しむ特別な一品



ミスタードーナツとブラックサンダーの最強コラボは、食感も見た目もインパクト抜群。今年のハロウィーンは『衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット』で、甘いひとときを過ごしてみませんか♪

ネットオーダー限定だからこその特別感も魅力。気になる方は早めに予約して、大切な人と一緒にハロウィーンのワクワクをシェアしてくださいね。