¡Ö¼êË¥¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¥¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ8,580±ß¡Ë
¤ï¤¬»Ò¤¬½é¤á¤ÆÊâ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°ìÊâ¡×¤ÎµÇ°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë³×¹©Ë¼¡¦¥¯¥¢¥È¥í¥¬¥Ã¥Ä¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö³×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º ¥¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ8,580±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò½Ë¤¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥¶¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¿Ë¤Ò¤È¿Ë¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¼êË¥¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¡¢³×¿¦¿Í¤Ç¤¢¤êÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÌðÅÄÆØ¸Ê¤µ¤ó¡£¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÂ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¼êºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÂ¤Ïº£¤â²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÈà¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤Î·¤¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤ÈºàÎÁ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Ë·ê¤äÌÜ°õ¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¤¥ÉÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éË¥¤¦¤À¤±¤Ç´°À®¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌó2»þ´Ö¤Ç¼êË¥¤¤¤Î³×·¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÇºà¤Ë¤Ï¹ñ»ººÇ¹âÊö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÆÊÌÚ¥ì¥¶¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Ê¤á¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¥ì¥¶¡¼¤Ï¡¢»È¤¦¤Û¤É¤Ë¿§±ð¤òÁý¤·¡¢Ç¯·î¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢³×¤â¤Þ¤¿»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë°é¤Á¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÎµÏ¿¤È¤È¤â¤ËÊõÊª¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹»þ´Ö¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤ï¤¬»Ò¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¥¥Ã¥È¡Û
¥«¥é¡¼¤Ï4¿§¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È/¥¥ã¥á¥ë/¥ì¥Ã¥É/¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë¡£
¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ÏÀ¸¸å10¥ö·îÁ°¸å¡£ÃË½÷·óÍÑ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡á½©Éð¹¨Èþ