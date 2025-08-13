「定年の延長を賭けて闘う！」寿命が長いエルフに“60歳定年”は死活問題!?「闘争の市労連(シローレン)」が話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「ゴリせん 〜パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師」(講談社)で知られる漫画家の酒井大輔(@sakai0129)さん。X(旧Twitter)の投稿作品が商業化し、ヤンマガWebで連載されたように、SNS上では個人制作作品も数多く発表している。
そんな酒井さんがX(旧Twitter)上に公開した個人制作作品が、「もう少しで定年を迎える寿命数千年のエルフ」だ。「続きはない。あるわけない。」と酒井さん自身がコメントしているものの、オチで明かされるパロディ全開の真タイトルや、悠久のときを生きるエルフのイメージとかけ離れた超現実的かつ型破りな主人公の行動など、笑えるポイントが満載で読者からは続きが気になると反響が集まる作品となっている。今回は作者の酒井大輔さんに、商業作品と個人制作での違いについてインタビューした。
「制約の多い商業作品とは作り方が全然違い、この漫画は自由に作りたかったのでそういう意味では反映されているかもしれないです」と、本作には商業と個人制作の違いが確かにあったと語る作者の酒井大輔さん。人気連載作である「ゴリせん」完結後に描かれた本作「もう少しで定年を迎える寿命数千年のエルフ」には、読者から多くの反響が寄せられている。
なかでも印象に残ったコメントや、大きな反響への思いについて訊ねると「タイトルの意味に気づいてもらえたのがうれしいですね。あと本当の組合関係の方から褒められていたのもうれしかったです」と語ってくれた。
一方で「話が続く場合は完全に組合の漫画になってしまい、主人公がエルフである意味が希薄になるので、ほかのネタは何も考えませんでした」と作品の構想について話すように、酒井さんは主人公がエルフであるということに重きを置いていたようだ。SNSに残された酒井さんの「続かない」というコメントには、単純な尺の都合などではない理由、作品に込められた想いがしっかりとある。
最後に「自分の作品はギャグが多いので、シリアスな漫画も描いてみたいです」と制作への意欲的なコメントを残してくれた酒井さん。ラストで分かるパロディ満載の真タイトルには思わず笑ってしまうこと間違いなし！
取材協力：酒井大輔(@sakai0129)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。