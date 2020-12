全国のイオン・イオンスタイルの店舗では2020年12月30日から、「すみっコぐらし」の"しろくま"と"ねこ"をかたどった「食べマス すみっコぐらし(しろくま・ねこ)」が販売されます(沖縄は除く/一部店舗では取り扱いのない場合があります)。

イチゴとカスタード味

"食べられるマスコット"を意味する「食べマス」は、キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ。餡、砂糖、餅粉などを練った生地で形づくる「練り切り」を使用し、キャラクターの特徴を表現しています。

今回は、しろくま、ねこのつぶらな瞳を忠実に再現しており、可愛さ満点。からだの前で両手を合わせ、ちょこんと佇んでいます。

中の餡の味は、しろくまはイチゴ味、ねこはカスタード味です。パッケージには、新年にぴったりの季節感のあるしろくまとねこのイラストが描かれていますよ。

希望小売価格は380円(税別)。数量限定のため、なくなり次第販売終了となるので購入はお早めに。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.