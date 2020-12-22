ºÇ¿·ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ê¥â¥Î¤Ï¡© Êë¤é¤·¤Î¥×¥í¤Î¤ª»î¤·¥ì¥Ý¡Î¥ê¥ó¥Í¥ëÊë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñÂç¾Þ2020¡Ï
¥ê¥ó¥Í¥ë¤ª»î¤·Ââ¤¬¤æ¤¯¡ª
¤ª¤³¤â¤ê¤Ë¡£ÏÃÂê¤ÎÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª»î¤·
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥±¥¢¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥±¥¢¤¬¤¢¤ë¡ª ¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡È¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¸¦µæ²ñ¡É¤Î5¿Í¤Ë¡¢É¾È½¤ÎÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ò¤ª»î¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
about ¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¸¦µæ²ñ
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¿´ÃÏ¤è¤¯ËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î½¬´·¤äÊýË¡¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥¹¥¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¿5¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢2020Ç¯½Õ¤Ë¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¸¦µæ²ñ¡×ÄÌ¾Î¥³¥³¸¦¤òÈ¯Â¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬°ã¤¦ºÇ¶¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡£
¤ª»î¤·1¡Ò¥Ï¥Û¥Ë¥³¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ó¤Î¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¥í¡¼¥é¡¼ ¤«¤Ã¤µ\2,300
¢£Æ¬Èé¡ÁÁ´¿È¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë
¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ä¥á¥¤¥¯Á°¤ËÆ¬¡¢´é¡¢¼ó¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢ÏÆ¤Þ¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤È¥ª¥â¥à¥í¥Ë¡£¤µ¤ó¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ä¥°¥Ã¥º¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤éÇã¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡£º£²ó¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ª»î¤·¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤ß¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢»É·ã¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤¯¤ë¡ª
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§¼ó¤äº¿¹ü¤Î¥ê¥ó¥Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤ë¤Í¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¡§ÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤È¸ª¤Î°ÌÃÖ¤ÎÊÑ²½¤È¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤â¤¤¤¤¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Í¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¤³¤¦¤¤¤¦¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤Î°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§²æ¤¬²È¤Ï¡¢Ã¯¤«¤·¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ³§¥°¥Ã¥º¤âÂç¹¥¤¡£²ÈÂ²¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤«¤é¥¢¥ê¡ª¤Ç¤¹¡£¡Ö7¤Ä¤Î¥í¡¼¥é¡¼¤¬ÌÌ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡Á¡×¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏµÓ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£²¼¤«¤é¾å¤ËÎ®¤·¤Æ¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¡£
¤ª»î¤·2¡Ò¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ó¤Î¹â¼þÇÈ¼£ÎÅ´ïEW-RA500\32,000¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
¢£¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤Ç¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤¹
¼«½ÍÃæ¡¢ËèÆü¼ó¤¹¤¸¤ËÅ½¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸Ä¹À¾»³¡£¡Ö¸ª¤³¤ê¤¬¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£·ì´É¤ò¹¤²·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÆ¯¤¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¤È¤·¤Æ¤âÇ§¾ÚºÑ¤ß¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¼þÇÈ¼£ÎÅ´ï¤Ï¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§Äã¼þÇÈ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ô¥¯¥Ô¥¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¿·Á¯¤«¤â¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§·Ú¤¤¤·¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡Á¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§Ä¾ÀÜÈ©¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éþ¤Î¾å¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§Éþ¤Ç±£¤»¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤½¤¦¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§³Î¤«¤Ë¡Á¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§ÉáÃÊ¤ÏÃÖ¤ïª¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤¿¤È¤¤Î¸ú²Ì¤Î°ã¤¤¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¿¨¤ë¤È¥´¥ê¥´¥ê¤¹¤ë²Õ½ê¤ä¥Ä¥Ü¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ë¤ÇÈ©¤ËÄ¾ÀÜÁõÃå¡£½¼ÅÅ¼°¤Ç¥µ¥¤¥º¤Ï3cm¤Û¤É¡£Éþ¤Ë¶´¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª»î¤·3¡¡¡Ò¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Î¡Ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë ¥â¥¤¥¹¥È ¥Ê¥Î¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼\8,000¡¿¥·¥ó¥×¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É
¢£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢È©¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢È±¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ìÂÐºö¤Ë¤â¡×¤È¿À¸¶¤µ¤ó¡£»ö¸å¤Ï¤¼¤ÒÊÝ¼¾¤ò¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¥¹¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤¿¤¤¡ª
Ãæ»³¤µ¤ó¡§¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¾øµ¤¤ËËÜÅö¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Á¡ª
¶áÆ£¤µ¤ó¡§¤·¤«¤â¤ªÃÍÃÊ¤¬8000±ß¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§1Ëü±ß¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§»Ò°é¤Æ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤È¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¾¦ÉÊ¡ª¥¹¥Á¡¼¥à¤ÏÌó45¡î¡£¿á¤½Ð¤·¸ý¤Î³ÑÅÙ¤Ï3ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â²¿¤«¤ÈÊØÍø¡£
¤ª»î¤·4¡Ò¥ë¥ë¥É¡Ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥á¥¤¥¯¥í¡¼¥é¡¼\45,000¡¿¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼
¢£É½¾ð¶Ú¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡Ö¥Þ¥¹¥¯²¼¤ÇË³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤ä頰¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¸ú²Ì¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â´¶¡×¤È¿À¸¶¤µ¤ó¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¡§¥ë¥ë¥É¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥á¥¤¥¯¥í¡¼¥é¡¼¡¢¡ÖÎÞ¤¬½÷¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¡£½÷¤Ï¥¬¥Þ¥ó¡×¤Ã¤ÆÀâÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÅµ¤¤¬·ë¹½ÄË¤¤¤Î¤«¤Ê¡©
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡Á¡ª ÎÞ½Ð¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§»ä¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£´é¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò2ÃÊ³¬¤Î¶¯¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡Ë¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·ë¹½ÄË¤¤¤Ã¡ª
Ãæ»³¤µ¤ó¡§Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÄË¤¤¾ì½ê¤ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÅÅµ¤¤¬ÇÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢»þ¡¹ÄË¤ß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¡Ê»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ë¡Ä¡ÄÄË¤¤¤Ã¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©
±§¹â¤µ¤ó¡§¥Þ¥¤µ¤ó¡¢ÄË¤¯¤ÆÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤¢¡£¥Þ¥¤µ¤ó¤ÏÈ©¤¬Çö¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄË¤ß¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤â¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§¤¨¤Ã¡¢±§¹â¤µ¤óÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¡© »ä¡¢¿°¤Þ¤Ç¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª»î¤·¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£¼ª¤ä´é¤Þ¤ï¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¡§»ä¡¢¤µ¤Ã¤¤ä¤Ã¤¿¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¬¤Þ¤ÀÈ©¤Ë¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¡Á¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§30ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ä¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤Æ¡¢²¿¤â¥±¥¢¤»¤º¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¿Í¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤è¤Í¡£»ä¤â¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤È¤·¤ÆËèÆü¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤·¤Æ¤ë¤è¡£ÈþÍÆ¤âÆ±¤¸¤À¤è¤Í¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§·î¤Ë°ìÅÙ¤À¤±ÈþÍÆïª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤Ï»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Âð¤ÇÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤òµ¡¤Ë¼«Âð¥±¥¢¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¤µ¤é¼Â´¶¤·¤Æ¤ë¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§¤µ¤¹¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÈþÍÆÃ´Åö¡ª
¶áÆ£¤µ¤ó¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃÍÃÊ¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤±¤É¡¢ÉáÄÌEMS¤Ï10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¡£¥¢¥¯¥»¤Ï³°¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»î¤·5¡Ò¥ß¡¼¥¼¡Ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥ê¥Õ¥È\12,500¡¿¥ä¡¼¥Þ¥ó
¢£Æ¬Èé¤òÄÏ¤ó¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢¤¬¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄ´À°¤ä´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤ËÂçÀÚ¤ÈÊ¹¤Æ³Æþ¡£ËèÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÊÔ½¸Ä¹À¾»³¡£ÌÓ·ê±ø¤ì¤Ë¤â¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§Æ¬Èé¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤Í¡£Æ¬¤Î¥³¥ê¤¬´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£¡ÖÆ¬¤Ï´é¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§»ä¤âÆ¬Èé¥±¥¢¤Ë°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤âÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Í¡£¤Ç¤â¡ÖÆ¬Èé¥±¥¢ÍÑ¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥·¤òÇã¤Ã¤Æ¤â½¬´·¤Å¤±¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ß¡¼¥¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥ê¥Õ¥È¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¤È¤¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»È¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¡£
±§¹â¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤è¤ê¾¯¤·¥½¥Õ¥È¤Ç¡¢ËèÆü»È¤¦¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¡£¥Õ¥§¥¤¥¹ÍÑ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ï¿Í¤Î»Ø¤òºÆ¸½¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¤³¤á¤«¤ß¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§¥½¥Õ¥È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¬Èé¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡Á¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÆ¬Èé¤â¹Å¤á¤À¤·¡¢ÄË¤¤¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ç¡¢¤³¤Î°Ì¤Î¶¯¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£»Å»öÃæ¤â»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£
ÂçÌÚ¤µ¤ó¡§º£¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤¿¡¢Æ¬¤Î±¦Â¦¤À¤±¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª
Ãæ»³¤µ¤ó¡§Æ¬¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡ª Æ¬Èé¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´éÍÑ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡Á¡£ËèÊ¬57,600²ó¤â¤Î»É·ã¤ÇºÙ¤«¤¯¤â¤ß¤Û¤°¤·¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤Ç¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥±¥¢¤ËºÇÅ¬¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§¼ó¤ä¸ª¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡§¤Ä¤Þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ç¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥ê¤ÎºÝ¤Ë¤°¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¡§¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥¤µ¤ó¡§Æ¬Èé¤Ë»È¤Ã¤¿±¦Â¦¤À¤±¡¢´é¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¡£»ä¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
±§¹â¤µ¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ç¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÙæ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¹¤®¤À¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£20Âå¤Îº¢¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÇòÈ±¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ª¤Î²¼¤äÀ¸¤¨ºÝ¡¢¸ª¤ÎÎ¢¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼»þ¤Ë¤â»È¤¨¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¡¢ÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤ò¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¸¦µæ²ñ¡É¤¬º£²ó¤ÎÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁíÉ¾¤·¤Þ¤¹
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
¥Þ¥¤µ¤ó
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤È¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åß¤ÏÉô²°¤â´¥Áç¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç²Ã¼¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
±§¹â¤µ¤ó
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥ê¥Õ¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ç¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬°ìÈÖ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ»³¤µ¤ó
¡Ö¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ö¤Ê¤é¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¢¼¡¤Ë¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢»ä¤â¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÂçÌÚ¤µ¤ó
¡Ö¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¥í¡¼¥é¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤Æ¤âÁ´¿È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤Æµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸ú¤¯¤Î¤â¹¥¤ß¡£¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¹â¡×
¶áÆ£¤µ¤ó
¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥Ã¤È¤¯¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥á¥¤¥¯¥í¡¼¥é¡¼¡¢¤è¤¯¤¢¤ëEMS¤È°ã¤¤¥¸¥§¥ë¤Ê¤·¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¼ê·Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÃÍÃÊ¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡×
¡È¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¸¦µæ²ñ¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¡Ä
¼ýÇ¼Êë¤é¤·¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ±§¹âÍ¹á¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°¡Ö¥¦¥Á¥«¥é¡×¼çºË¡£·úÃÛ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿¼ýÇ¼¥³¥ó¥µ¥ë¤ä¤â¤ÎÁª¤Ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¹ÖºÂ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Êë¤é¤·É¾ÏÀ²È ÂçÌÚÀ»Èþ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°¡Ö²æ¤¬Æ»¥é¥¤¥Õ¡×¼çºË¡£¼ýÇ¼¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÊÒÉÕ¤±¤äÀ¸Á°À°Íý¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¡£
ÈþÊë¤é¤·¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ ¶áÆ£¤³¤¦¤³¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÈþ³è¡×¼çºË¡£À°Íý¼ýÇ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¼ÒÏ«»Î¡¢ÆüÉñÌ¾¼è¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¤Ê¤É10°Ê¾å¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼ Ãæ»³¤¢¤¤¤³¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤ªÅ¹¤äweb¤Î¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢ºÇ¿·²ÈÅÅ¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£¥Ö¥í¥°¡ÖÀ¸³è¤Î¥á¥â¡×¤¬¹¥É¾¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ¸¦µæ²È ¥Þ¥¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿Íµ¤¥Ö¥í¥°¡Ö¥¨¥³¥Ê¥»¥¤¥«¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¡Ø¥ê¥ó¥Í¥ë¡Ù´¬Æ¬Ï¢ºÜÃæ¡ª
¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
»¨²ß¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼ ¥ª¥â¥à¥í¥Ë¡£¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
»¨²ß¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿³Èþ´ã¤ËÍ¥¤ì¡¢Æ»¶ñ¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¿¼¤¤¡£¿Íµ¤½÷À»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤â¹Ô¤¦¡£
²ÈÅÅ¡Ü¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¿À¸¶¥µ¥ê¡¼¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²ÈÅÅ¡Ü¥é¥¤¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¿·Ê¹µ¼Ô¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£´ë¶È¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
¥ê¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Ä¹ À¾»³Àé¹á»Ò¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ø¥ê¥ó¥Í¥ë¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡£²È»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ ²èÁü¡¦Ê¸¾Ï¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
photograph_Mari Yoshioka
text_Aki Maruyama
cooperation_UTUWA
¡Ê¥ê¥ó¥Í¥ë 2021Ç¯1·î¹æ¡Ë
web edit_FASHION BOX, Satomi Kubota[vivace]