東京の美容院の威力はすごかった！【漫画】本編を読む2017年のゲッサン新人賞などで佳作を受賞し、2024年12月まで『強がりユキヒト君はデレたくないのに』を連載していた漫画家の墨染清(@sumizomesei)さん。本作『東京の美容院に行った俺VSスマホ依存地雷系女子の話』は、内気な男子高校生が東京の美容室でイメチェンを図る姿がかわいいと話題のラブコメディだ。本作の制作秘話について墨染さんに話を聞いた。■東京の美容院の力な