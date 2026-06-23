セブン-イレブンは、2026年6月23日から「トロピカルマンゴースムージー」を全国の店舗で順次発売しています。1杯で1／2日分のフルーツが摂取できるセブン-イレブンでは、「フルーツを飲みたい」という声に応えて「セブンカフェ スムージー」にフルーツ系スムージーを充実させてきました。今回登場する「トロピカルマンゴースムージー」は、濃厚な甘みと滑らかな舌触りのマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツ