【セブン】23日からトロピカルマンゴースムージーが登場！アプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーンも。
セブン-イレブンは、2026年6月23日から「トロピカルマンゴースムージー」を全国の店舗で順次発売しています。
1杯で1／2日分のフルーツが摂取できる
セブン-イレブンでは、「フルーツを飲みたい」という声に応えて「セブンカフェ スムージー」にフルーツ系スムージーを充実させてきました。
今回登場する「トロピカルマンゴースムージー」は、濃厚な甘みと滑らかな舌触りのマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンド。夏らしいトロピカルな味わいとすっきりとした後味が楽しめます。
一杯あたり98カロリーと低カロリーで、1／2日分のフルーツ（※1）が摂取できるヘルシーなスムージーです。
価格は380円。
※1：1日の果物摂取目標量は200g以上。厚生労働省「健康日本21」より。
まだまだある！ フルーツ系スムージーのラインアップ
・ベリーベリーヨーグルトスムージー
ストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトLB81を75％以上（ヨーグルト全体に占める割合）使ったアイスキューブを合わせました。ヨーグルトにはちみつを加えることで、自然な甘さが感じられるスムージーです。
価格は330円。
・アサイーバナナスムージー
スーパーフードのアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーの組み合わせが大人気のスムージー。アサイーの風味とバナナのこってりとした甘さが口いっぱいに広がります。
価格は390円。
・フルーツミックススムージー
バナナ、みかん、パイナップル、りんご、マンゴー、レモンの6種類のフルーツを贅沢に使用。フルーツの甘みの中に、爽やかなレモンがアクセントになり、すっきりとした味わいです。
価格は298円。
・ストロベリーミルクスムージー
濃縮乳と練乳、生クリームを加えたミルクのアイスキューブの甘さと、いちごの甘酸っぱさの組み合わせがベストマッチのスムージー。優しい味わいとまろやかな口当たりが楽しめます。
価格は360円。
・すいかスムージー
瑞々しいすいかと甘酸っぱいいちごのマリアージュを存分に味わえる一杯。隠し味の塩やトマトが深いコクを生み出しています。蒸し暑い時期に飲みやすい、フルーティーでサッパリとした味わい。
価格は400円。
アプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーン実施中
好きな「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するたびに、「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポンを、セブン‐イレブンの公式アプリで配信しています。
クーポンの配信期間は6月30日まで、利用期間は7月7日までです。
キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部