【セブン】23日からトロピカルマンゴースムージーが登場！アプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーンも。

セブン-イレブンは、2026年6月23日から「トロピカルマンゴースムージー」を全国の店舗で順次発売しています。

1杯で1／2日分のフルーツが摂取できる

セブン-イレブンでは、「フルーツを飲みたい」という声に応えて「セブンカフェ スムージー」にフルーツ系スムージーを充実させてきました。

今回登場する「トロピカルマンゴースムージー」は、濃厚な甘みと滑らかな舌触りのマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱいパイナップル果肉をブレンド。夏らしいトロピカルな味わいとすっきりとした後味が楽しめます。

一杯あたり98カロリーと低カロリーで、1／2日分のフルーツ（※1）が摂取できるヘルシーなスムージーです。

価格は380円。

※1：1日の果物摂取目標量は200g以上。厚生労働省「健康日本21」より。

まだまだある！ フルーツ系スムージーのラインアップ

・ベリーベリーヨーグルトスムージー

ストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトLB81を75％以上（ヨーグルト全体に占める割合）使ったアイスキューブを合わせました。ヨーグルトにはちみつを加えることで、自然な甘さが感じられるスムージーです。

価格は330円。

・アサイーバナナスムージー

スーパーフードのアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーの組み合わせが大人気のスムージー。アサイーの風味とバナナのこってりとした甘さが口いっぱいに広がります。

価格は390円。

・フルーツミックススムージー

バナナ、みかん、パイナップル、りんご、マンゴー、レモンの6種類のフルーツを贅沢に使用。フルーツの甘みの中に、爽やかなレモンがアクセントになり、すっきりとした味わいです。

価格は298円。

・ストロベリーミルクスムージー

濃縮乳と練乳、生クリームを加えたミルクのアイスキューブの甘さと、いちごの甘酸っぱさの組み合わせがベストマッチのスムージー。優しい味わいとまろやかな口当たりが楽しめます。

価格は360円。

・すいかスムージー

瑞々しいすいかと甘酸っぱいいちごのマリアージュを存分に味わえる一杯。隠し味の塩やトマトが深いコクを生み出しています。蒸し暑い時期に飲みやすい、フルーティーでサッパリとした味わい。

価格は400円。

アプリで100円引きクーポンがもらえるキャンペーン実施中

好きな「セブンカフェ スムージー」を3杯購入するたびに、「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポンを、セブン‐イレブンの公式アプリで配信しています。

クーポンの配信期間は6月30日まで、利用期間は7月7日までです。

キャンペーンの詳細は公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部