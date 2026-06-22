「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」が、ブランドを代表するロングウェアーライン「パワー ファブリック」から、クッションファンデーション「パワー ファブリック クッション」（全5色、プリセット1万2540円、レフィル8470円）を6月26日に発売する。【画像をもっと見る】パワー ファブリック クッションは、素の発光感を目指す“アルマーニ ブロウ”をベルベットマットな質感で表現。併せて高いカバー力と快適なつけ