「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」が、ブランドを代表するロングウェアーライン「パワー ファブリック」から、クッションファンデーション「パワー ファブリック クッション」（全5色、プリセット1万2540円、レフィル8470円）を6月26日に発売する。

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パワー ファブリック クッションは、素の発光感を目指す“アルマーニ ブロウ”をベルベットマットな質感で表現。併せて高いカバー力と快適なつけ心地をクッションファンデの手軽さで実現した。

アイテムには、トリプル ベルベット テクノロジーを採用。肌の動きに寄り添うソフトフィルムが長時間軽やかなつけ心地とロングウェアーを叶える。さらに保湿成分とマクロピグメントであるトリエトキシカプリリルシラン（メイクアップ効果）が、赤みやシミ、凹凸といった肌のアラをカバー、均一感のある肌トーンへと仕上げる。余分な皮脂の吸着と保湿効果が期待できるナイアシンアミドも配合。テカリを抑え、高密着な仕上がりを演出する。

ケースデザインは、スリムなベージュトーンのレザー調。象徴的なウェーブパターンとシャンパンゴールドのGAモノグラムを採用する。

◾️アルマーニ ビューティ：公式サイト