【漫画】漫画でどうやってバズるのか？【漫画】本エピソードを読む「描いてバズる保証はないけど、描かないと絶対にバズらない」28歳、崖っぷちアラサーの木村サエコは漫画家志望だ。非正規雇用の仕事の合間を縫って「SNSでバズ漫画を出したい！」「一度でいいから通知止まんなくなってみたい」と懸命に漫画を描く。そこに突然、幽霊になった元人気漫画家が現れ、「2桁万バズ」を約束する。憑依されたサエコが描いた漫画は1万3000