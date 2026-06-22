名古屋駅で夏ラーメンフェス6/22～ 食べるほど当たる夏麺くじに挑戦！ その蒸し暑さから、食欲も落ち気味になってしまう名古屋の夏、既に始まりかけていますが、そんなときこそ頼りになるのが、さっぱり食べられる冷やし麺です。 名古屋駅構内の人気スポット「名古屋・驛麺通り」では6月22日(月)から8月30日(日)まで「夏ラーメンフェス」を開催します。 同時に、食べた一杯がそのままチャンスに変わる「