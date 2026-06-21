「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode1~不在票~(9/9)【終了のお知らせ】漫画を読む→猛ダッシュで帰宅するも…働く自身の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁漂うタッチの漫画にしてX(旧Twitter)で発信をしている青木ぼんろさん(@aobonro)。どこかで経験したことがあるシーンに、多くの共感の声が寄せられているという。ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を「恐らく