パパブブレから、七夕の物語をテーマにした限定キャンディが登場♡2026年6月18日（木）より全国店舗および公式サイトで発売された今回のコレクションは、織姫と彦星の再会をモチーフにした遊び心あふれるアイテムが魅力。願い事を思い浮かべながら楽しめるフレーバーや、夜空を閉じ込めたような美しいデザインなど、七夕気分を盛り上げる特別なスイーツが揃いました。 織姫と彦星の再会を表