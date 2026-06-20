パパブブレの七夕限定キャンディ登場♡願いを込めて楽しむ特別なスイーツ

パパブブレから、七夕の物語をテーマにした限定キャンディが登場♡2026年6月18日（木）より全国店舗および公式サイトで発売された今回のコレクションは、織姫と彦星の再会をモチーフにした遊び心あふれるアイテムが魅力。願い事を思い浮かべながら楽しめるフレーバーや、夜空を閉じ込めたような美しいデザインなど、七夕気分を盛り上げる特別なスイーツが揃いました。

織姫と彦星の再会を表現した七夕ミックス

「七夕ミックス」は、織姫や彦星、短冊など七夕の世界観を可愛らしい絵柄で表現したキャンディミックスです。

夜空をイメージした深みのあるカラーと、きらめく星柄を組み合わせた幻想的なデザインがポイント。

さらに、織姫をイメージしたチェリー味と彦星をイメージしたコーラ味には特別な仕掛けが用意されています。

2粒を一緒に食べることでチェリーコーラ風味になり、まるで二人が出会う瞬間を味で表現♡

七夕ミックス

価格：740円(税込)

家族や友人、大切な人と一緒に楽しみたくなる限定キャンディです。

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幻想的な天の川ロリポップ

「天の川ロリポップ」は、天の川の優雅な流れを繊細なラインとラメで表現した美しいロリポップです。

通常のパパブブレキャンディとは異なり、あえて空気を含ませずに仕上げることで透明感のあるビジュアルを実現。

光に透かすと本物の夜空のような幻想的な表情を楽しめます。

さらに、「織姫と彦星が少しでも長く一緒にいられますように」という願いを込め、通常よりもゆっくり溶けるドロップ食感に仕上げられているのも特徴。

天の川ロリポップ

価格：590円(税込)

爽やかなブルーハワイ風味が夏の夜にぴったりです。

七夕の夜を彩る限定スイーツ

見た目の可愛さはもちろん、味わいやストーリー性にもこだわったパパブブレの七夕限定コレクション。

織姫と彦星の再会をテーマにしたロマンチックな仕掛けや、職人技が光る美しいデザインは、季節のイベントをより特別なものにしてくれます♡

自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめ。七夕の夜に願いを込めながら楽しみたい限定スイーツです。