季節家電を中心に展開しているライフスタイルブランド「YUSIDO」から冷却プレート搭載ハンディファンが発売されました。■接触冷却で速やかなクールダウンを実現同商品は、熱がこもりやすい部位を直接冷やすというアプローチに着目し、冷却プレートを搭載した手持ち・卓上・首掛け・接触冷却の4WAY仕様のハンディファン。送風機能にくわえ、冷却プレートによる接触冷却を組み合わせた設計を採用しています。電源を入れるとプレート