ちいかわのマルチバームが新登場♡可愛さ満点の保湿アイテムをチェック

大人かわいいコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」から、「ちいかわ」のフェイスデザインを採用した新作マルチバームが登場します。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4種類がラインアップされ、それぞれ異なる香りと保湿成分を配合。可愛らしい見た目はもちろん、唇や髪、爪の保湿にも使える実用性も魅力です。持ち歩くだけで気分が上がる新作アイテムを詳しくご紹介します♡

思わず集めたくなる全4種のデザイン

「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、キャラクターの顔を立体的に再現したぷっくりフォルムが特徴です。

ラインアップは全4種類。

・ちいかわ（ホワイトティーの香り）

・ハチワレ（キンモクセイの香り）

・うさぎ（シトラスミントの香り）

・モモンガ（サクラの香り）

それぞれ異なる香りを採用しているため、キャラクターごとに違った楽しみ方ができるのも魅力です。

手のひらに収まるコンパクトサイズで、バッグやポーチにも入れやすく、外出先での乾燥対策にもぴったり。使うたびにちいかわたちの可愛い表情に癒されそうです。

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保湿力にもこだわったマルチアイテム

見た目の可愛さだけでなく、保湿ケアアイテムとしての機能性にも注目です。

唇はもちろん、髪や爪など乾燥が気になる部分にマルチに使えるため、ひとつ持っていると便利なアイテムです。

各キャラクターごとに異なる保湿成分を配合しています。エアコンによる乾燥や紫外線ダメージが気になる季節にも活躍してくれそうです。

保湿成分：ヒマワリオイル（ヒマワリ種子油）※／ホホバオイル（ホホバ種子油）／シアバター（シア脂）

ハチワレ



保湿成分：マカデミアオイル（マカデミア種子油）※／ホホバオイル（ホホバ種子油）／シアバター（シア脂）

うさぎ



保湿成分：スターフラワーオイル（ルリジサ種子油）※／ホホバオイル（ホホバ種子油）／シアバター（シア脂）

モモンガ



保湿成分：ローズヒップオイル（カニナバラ種子油）※／ホホバオイル（ホホバ種子油）／シアバター（シア脂）

※保湿成分

商品情報と販売詳細をチェック

価格：各990円（税込）

使い終わった後のケースは小物入れとして活用できるため、コレクションアイテムとしても楽しめるのが嬉しいポイント。ちいかわファンへのプレゼントにもおすすめです。

サイズ：W90×D25×H110mm（外装サイズ）

販売開始日：2026年6月19日（金）

販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、全国のバラエティショップ等

※2026年6月19日（金）10:00からはLovisiaオンラインショップでも販売を開始します。

可愛さも実用性も叶える新作コスメ

「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、キャラクターの魅力をたっぷり詰め込んだデザインと、毎日の保湿ケアに役立つ機能性を兼ね備えたアイテムです。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガそれぞれの個性が香りや保湿成分にも表現されており、選ぶ時間も楽しくなりそう♡

990円（税込）という手に取りやすい価格も魅力です。お気に入りのキャラクターをお迎えして、毎日のケアタイムをもっと癒しの時間にしてみてはいかがでしょうか。