夜逃げ実行中に、ストーカーの元彼が家に来てしまった！【漫画】本編を読む子どもの頃から漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を発信している宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。Xで公開している「夜逃げ屋日記」は、DVやストーカー被害に苦しむ依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気シリーズだ。今回は第24話を紹介するとともに、実際にストーカーと遭遇した際の心境について話を聞いた。■夜逃げ現場でまさかの遭遇！元