ストーカーになった元カレからの夜逃げ中に最悪な鉢合わせ！「別れるなら金を払え」と脅迫する元カレの真の目的とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子どもの頃から漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を発信している宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。Xで公開している「夜逃げ屋日記」は、DVやストーカー被害に苦しむ依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気シリーズだ。今回は第24話を紹介するとともに、実際にストーカーと遭遇した際の心境について話を聞いた。
依頼者の引っ越し作業を進めていた宮野さんたち。荷物を運び出すため玄関のドアを開けると、そこには事前に写真で確認していたストーカー本人が立っていた。
予想外の事態に社長はすぐさまドアを閉め、「警察呼べ！」と指示。宮野さんは慌てて警察へ連絡することになった。
■ストーカーの言い分は「別れるなら金を払え」
現場に駆け付けた警察はストーカーから事情を聴取。その後、依頼者の町田さんに対し、「別れたつもりはない。別れるなら金を払ってほしい」と話していることを伝えた。
一見すると金銭目的にも思えるが、カウンセラーのジョーさんによると、こうしたケースでは相手が支払えないような金額を要求し、接触を続ける口実にすることがあるという。つまり本当の目的はお金ではなく、関係を終わらせないことにあるのだ。
■疲弊する依頼者と予想外の展開
警察とストーカーの話し合いは続き、その間も町田さんの精神的な負担は増していく。我慢できなくなった社長は自ら警察とストーカーのもとへ向かうが、事態は思わぬ方向へ。ストーカー問題の根深さと、被害者が抱える恐怖が伝わってくるエピソードとなっている。
■ストーカーと鉢合わせた恐怖
実際にストーカーと鉢合わせたときのことについて、宮野さんは強烈な恐怖を感じたと振り返る。「『鉢合わせることは少なくないよ』と社長から時々聞いてましたが、いざそうなると頭が真っ白になって変な汗がブワッと出てきて、とにかく刺激しないようにしないといけないけど、どうすればいいのかわかりませんでした。蛇に睨まれたカエルとは、まさにこのことかと思いました」
夜逃げ屋への依頼では、DVに次いでストーカー被害が多いという。実際に相談件数も増加傾向にあり、被害者を取り巻く現実は決して他人事ではない。
「夜逃げ屋日記」では、そんな実際の現場で起きた出来事が数多く描かれている。今回の騒動がどのような結末を迎えるのか、ぜひ本編で確かめてほしい。
取材協力：宮野シンイチ(＠Chameleon_0219)
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