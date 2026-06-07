去年のシールを貼るのはNGなのに…。【漫画】本編を読むスーパーで毎年開催される人気のパン祭り。ポイントシールを集めると白いお皿がもらえるおなじみのキャンペーンだが、その交換窓口では思わぬトラブルも発生しているという。今回は、10年以上レジチェッカーとして勤務した経験を持つ狸谷(@akatsuki405)さんによる実録漫画「まつりのあとのマナー」を紹介するとともに、当時のエピソードについて話を聞いた。■確認しづらい応