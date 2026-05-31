カプセルトイメーカー「アイピーフォー」が手がける、スヌーピーのデザインが愛くるしい「KOROKORO SNOOPY クリアシリコン小物入れ」(1回400円)がいよいよ全国のカプセルトイコーナーに登場！あなたはもうチェックした？【写真】全色かわいい！KOROKORO SNOOPYクリアシリコン小物入れを見る「KOROKORO SNOOPY クリアシリコン小物入れ」(1回400円)が全国のトイカプセルコーナーに登場コロンとしたフォルムだけでなく、発色のいいペ