全国のカプセルトイコーナーに「KOROKORO SNOOPY クリアシリコン小物入れ」が登場！コンプリートを目指そう
カプセルトイメーカー「アイピーフォー」が手がける、スヌーピーのデザインが愛くるしい「KOROKORO SNOOPY クリアシリコン小物入れ」(1回400円)がいよいよ全国のカプセルトイコーナーに登場！あなたはもうチェックした？
【写真】全色かわいい！KOROKORO SNOOPYクリアシリコン小物入れを見る
コロンとしたフォルムだけでなく、発色のいいペールトーンのカラーリングやキラキラのラメがかわいいこの小物入れは、色ごとにスヌーピーをはじめとするピーナッツギャングがプリントされた「PEANUTS(ピーナッツ)」ファンにはたまらないアイテム。
横幅は約6センチ、高さは約5.5センチと小ぶりなサイズながら、がまぐちタイプで開け口ががばっと開き、100円玉なら20枚も収納できちゃう！カプセルトイをまわしたいときにも役立ちそうだ。
どのカラーにもスヌーピーが描かれていて、ペアになっている親友たちにちなんだ色が使われているのも大きなポイント。どれもかわいいから、全部集めたくなりそう！ぜひコンプリートを目指してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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コロンとしたフォルムだけでなく、発色のいいペールトーンのカラーリングやキラキラのラメがかわいいこの小物入れは、色ごとにスヌーピーをはじめとするピーナッツギャングがプリントされた「PEANUTS(ピーナッツ)」ファンにはたまらないアイテム。
どのカラーにもスヌーピーが描かれていて、ペアになっている親友たちにちなんだ色が使われているのも大きなポイント。どれもかわいいから、全部集めたくなりそう！ぜひコンプリートを目指してみて。
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