遊びに来た遊園地で少年の霊につきまとわれる【漫画】本編を読む35年前、人気の遊園地で7歳の少年がジェットコースターと接触し死亡する痛ましい事故が起こった。凄惨な事故の記憶が薄れても少年の霊だけは当時のままその場にとどまり続ける。三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんのホラー漫画『鬼の居る間にわたしたちは』第3話は、そんな地縛霊の少年を描いた物語だ。本作の魅力について三ノ輪さんに話を聞いた。■特異体質なふたりと