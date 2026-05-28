「悪性腫瘍か白血病の可能性が考えられる」と医師から告げられた。【漫画】本編を読む自身の難聴や子宮内膜症などの経験を、コミカルさを交えながら描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の介護と看取りを描いたコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は大きな反響を呼び、2023年には書籍化された。現在連載中の「父が全裸で倒れてた。」では、今度は父親の闘病と向き合う日々が描かれている。■父の病は悪性腫瘍か白血病の可能性