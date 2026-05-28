保育園の開門は午前7時。だが、あいかさんは毎日それよりも早くやってくる。【漫画を読む】「保護者の支援も保育士さんの仕事」と言う母親に絶句！保育園勤務経験をもとにした漫画『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』をブログで公開している、まえだ永吉(@eikiccy)さん。保育士と保護者、それぞれの事情や本音を描いた作品がネットで注目を集めている。今回は、第1話から第5話までの内容を紹介するとともに、作品へ込めた思い