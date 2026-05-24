2026年5月22日現在、「むさしの森珈琲」の公式Xでは、期間中なら何度でも使える最大10％オフのクーポンを公開しています。新メニューをお得に味わえるなんて...！公式Xで公開されたクーポンをレジで提示、もしくはセルフレジでのバーコードを読み取ると、最大10％オフの割引が適用されます。4月23日に発売開始したばかりの「アイスチョコミントラテ」「アイスレモン珈琲ソーダ」などの期間限定ドリンクに、「絞りたて抹茶モンブラ